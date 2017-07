Løven Cecils søn er blevet skudt i Zimbabwe

Næsten to år efter at drabet på løven Cecil udløste et globalt ramaskrig, er en af dens unger, hanløven Xanda, blevet dræbt af en trofæjæger.

- Xanda har adskillige små unger. Det er ufatteligt, at to år efter at Cecil blev dræbt, så har hans ældste unge lidt den samme skæbne, skriver Hwange nationalpark ifølge The Guardian på Facebook.

Det var i den samme nationalpark, faren blev skudt i 2015.

Cecil, der var en sjælden sortmanket løve, blev nedlagt af en amerikansk tandlæge ved navn Walter Palmer.

Efterfølgende fastslog regeringen i Zimbabwe, at drabet var lovligt. Tandlægen havde nemlig de nødvendige tilladelser, skrev nyhedsbureauet Reuters dengang.

Sønnen Xandas død er ifølge The Telegraph blevet opdaget, fordi hanløven bar et elektronisk halsbånd, så forskere kunne følge dens bevægelser i området.

Richard Cooke - den professionelle zimbabwiske jæger, der arrangerede jagten, hvor Xanda blev dræbt - afleverede liget af løven tilbage til nationalparken, da han opdagede halsbåndet.

Andrew Loveridge, der er ansat ved zoologiafdelingen på Ofxord Universitet, var med til at overvåge Xandas færden.

- Vi var klar over, at Xanda de sidste seks måneder tilbragte meget tid uden for parken med sin flok, men der er ikke meget, vi kan gøre ved det, siger han til The Telegraph.

Loveridge kalder jægeren Richard Cooke for "en af de gode fyre".

- Han er etisk og afleverede halsbåndet og fortalte, hvad der var sket. Hans jagt var lovlig, og Xanda var over seks år gammel, så det er alt sammen inden for de fastlagte reglementer, tilføjer han.

Det er uvist, hvem jægeren, der har dræbt Xanda, er.

Men klienten har muligvis betalt omkring 330.000 kroner for jagten og for at få Xandas hoved hængt op.

Walter Palmer betalte ifølge The Telegraph omkring 415.000 kroner for at skyde Cecil. Det skete med bue og pil. Men Cecil døde ikke med det samme, og han blev derfor fundet og dræbt dagen efter.

Forargelsen og vreden, som Walter Palmer efterfølgende fik at føle på sociale medier, fik ham til at forlade sin tandlægepraksis i flere uger.