Løkke vil stoppe migranter fra Libyen af humanitære grunde

EU-topmøde søger at lukke af for migranter, der ifølge statsministeren ikke har en kinamands chance for asyl.

- Det, der nu er udfordringen, er den strøm, der vokser mod Italien. Det skal vi have lukket ned for. Det er hovedpunktet for vores møde i dag, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på vej ind til mødet i Maltas hovedstad, Valetta.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de øvrige EU-landes ledere tager fredag hul på et topmøde i Malta, hvor de blandt andet vil forsøge at sætte en stopper for strømmen af migranter, der søger mod EU over Middelhavet fra Libyen.

Løkke lægger vægt på, at de overvejende afrikanske migranter, der kommer via Libyen, er en anden gruppe end de mange syriske krigsflygtninge, der sidste og forrige år kom til Europa via Tyrkiet.

- De kommer for at realisere drømmen om et bedre liv, og det kan man godt forstå. Men det er bare ikke den rigtige måde at gøre det på.

- De har ikke en kinamands chance for at få asyl, siger Løkke om migranterne, der kommer over den centrale del af Middelhavet.

- Af humanitære grunde, men også for at sende et signal om at Europas døre ikke står åbne, er vi nødt til at samarbejde med Libyen, siger statsministeren.