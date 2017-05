Løkke til topmøde: Vi scorer flot i Nato

- Lige så rigtigt det er, at Danmark ikke bruger to procent, lige så rigtigt er det, at målt på den måde, vi har indrettet vores forsvar på, vores deployeringsevne og vores villighed til at stille op, der scorer vi flot, siger han.

Med de to procent henviser statsministeren til det fælles erklærede mål i Nato om, at landene skal arbejde hen mod at bruge to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvaret.

Et mål, som den nyvalgte amerikanske præsident vil have sat turbo på.

- Vi kan gøre mere, end vi gør. Men vi gør det med det afsæt, at vi allerede gør rigtig meget. Vi er et kerneland i Nato, siger statsministeren.

Han minder dog også om, at regeringen gerne vil sætte flere penge af til forsvaret.

- Regeringen har allerede hjemme sagt, at når vi skal forhandle et nyt dansk forsvarsforlig til efteråret, så skal vi give forsvaret et substantielt løft. Altså flere penge til dansk forsvar.

På torsdag aftens topmøde skal Nato-lederne for første gang mødes med Donald Trump og blandt andet diskutere forsvarsbudgetter.

Også terrorbekæmpelse og Nato-alliancens deltagelse i koalitionen mod Islamisk Stat er på dagsordenen.

På forhånd har den amerikanske præsidents besøg i Nato været ventet med spænding, efter Trump blandt andet har kaldt alliancen "forældet".

Spørgsmål: Føler du dig tryg ved Trump?

- Politik er andet og mere end personer. Jeg føler mig tryg ved USA - og USA er også andet og mere end en præsident, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Mange af de spørgsmålstegn, der ved gud var under den amerikanske valgkamp - og mange af dem blev stående også i transitionen - og nogle står der en lille smule endnu - de er heldigvis ved at komme til afklaring på en måde, hvor man kan, jeg havde nær sagt, gense det USA, vi kender, og som vores egen sikkerhed også er beroende på, siger statsministeren.