Løkke og EU-kolleger nedtoner skrap tone over for Trump

Flere - deriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - advarer ved ankomsten mod at reagere for bombastisk på de udmeldinger, præsident Donald Trump kommer med på det sociale medie Twitter.

- Vi skal passe på, at vi ikke lader dommen falde for hurtigt. Den amerikanske præsident er en mægtig mand, siger Løkke, men understreger, at Donald Trump ikke sidder alene på magten.

- Jeg synes, vi har brug for lige at få tingene til at sætte sig. Jeg kan godt få øje på, at den politik der udtrykkes i 140 tegn på Twitter udlægges anderledes af Trumps egne ministre, siger statsministeren ved ankomsten.

EU-præsident Tusk var i sit invitationsbrev usædvanligt direkte i sin beskrivelse af USA's nye regering, som han mener "tilsyneladende sætter spørgsmålstegn ved de seneste 70 års udenrigspolitik".

Den franske præsident, François Hollande, kalder det "uacceptabelt", at Trump i flere udtalelser synes at have lagt pres på Europa for at definere "hvad Europa skal være eller ikke skal være".

Kommissionspræsident Jean-Claude Juncker mener dog ikke, at Europa decideret skal føle sig truet af USA.

- Jeg mener, at der er behov for at forklare nogle ting, for sommetider får man det indtryk, at den nye administration ikke kender EU i detaljer. Men i Europa er detaljerne vigtige, siger Juncker.

Både den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Litauens ofte meget åbenmundede præsident, Dalia Grybauskaite, opfordrer til, at Europa fokuserer mere på sig selv end reagerer på andres udmeldinger.

- Europa har sin skæbne i egne hænder. Efter min mening bliver vi bedre i stand til at håndtere vores transatlantiske relationer, når vi er mere klare omkring, hvordan vi definerer vores egen rolle i verden, siger Merkel.