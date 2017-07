Løkke fordømmer Nordkoreas missiltest: Stop provokationerne

- Jeg fordømmer den ulovlige missiltest og opfordrer på det kraftigste DPRK (Den Demokratiske Folkerepublik Korea, red.) til at standse provokationerne, skriver han på engelsk tirsdag på Twitter.

Nordkoreanerne hævder selv, at det lykkedes det lukkede land at teste et missil med så stor rækkevidde, at det potentielt vil kunne ramme USA.

Ud fra de foreløbige data bakker flere uafhængige eksperter op om den påstand. Amerikanske embedsmænd har over for tv-stationen Fox News bekræftet, at det nordkoreanske missil ville kunne nå det amerikanske fastland.

Analytikere taler om en rækkevidde på knap 7000 kilometer - nok til at ramme den amerikanske delstat Alaska, men ikke andre stater i USA.

Hvis det bliver endeligt bekræftet, er der tale om en kæmpe milepæl i Nordkoreas udvikling af avancerede missiler, der i så fald kan flyve på tværs af kontinenter.