Løkke efter angreb: Vi gør de danske byer mere sikre

Statsministeren kan kun garantere, at der bliver gjort alt, hvad der er muligt for at forhindre det.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan ikke give en garanti for, at Danmark bliver forskånet for angreb, som senest har ramt Barcelona.

- Vi skal aldrig nogensinde acceptere, at det bare kan ske. Men jeg er også nødt til åbent at sige, at der ikke gives garantier. For oddsene er ulige fordelt.

- Vores tjenester skal være dygtige til hver gang at tage ting i opløbet. Den sindssyge, kriminelle, afstumpede eller formørkede person, der vil sætte sig ind i en bil og køre folk ned, skal være heldig en gang.

- Så garantier gives ikke. Men jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at tage ting i opløbet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han peger på, at både politi og efterretningstjenesterne er blevet oprustet. Der er igangsat et arbejde med at forhindre lastbiler i at køre ind gennem eksempelvis Strøget i København. Også i andre danske byer opgraderer myndighederne terrorsikringen.

Samtidig bidrager Danmark også internationalt til koalition mod Islamisk Stat.

- Så vi gør alt, hvad vi kan. Men hverken jeg eller mine politiske kolleger på Christiansborg kan garantere, at noget sådant ikke kunne ske i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Status fredag eftermiddag er, at 14 er døde og 130 såret efter de to angreb i Catalonien. Fem angribere er dræbt i feriebyen Cambrils, mens politiet fortsat jager chaufføren, der dræbte 13 i Barcelona.

Selv om det dermed endnu engang lykkes angriberne at dræbe uskyldige, så afviser Løkke, at det er tegn på, at det går den forkerte vej med at stoppe terrorismen:

- Terroristerne bliver mere og mere desperate. Også i lyset af, at vi har gjort fremskridt på landjorden i Syrien og Irak. Vi har slået kalifatet i stykker. Nu føres kampen så i Europa.

- Det er nok ikke sidste gang, vi har set et angreb. Men de kommer ikke til at vinde, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vores gensvar skal være at leve vores liv. Jeg noterer mig også, at hverdagen er vendt tilbage til Barcelona. Mange af de danske turister, som var i Barcelona har valgt at sige: Vi bliver.

- Det er i virkeligheden det stærkeste gensvar, vi kan give, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den danske statsminister "er helt overbevist om, at vi kommer til at vinde i sidste ende", selv om det kommer til at tage tid.