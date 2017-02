Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil på sigt lukke muligheden for spontan asyl i Europa via aftaler og opbygning af kystvagter og andre kapaciteter i nordafrikanske lande. Til gengæld skal Europa opfylde sin humanitære forpligtelse ved at tage kvoteflygtninge og hjælp med at finansiere migrantlejre i flere lande.

Løkke åbner for migrantlejre i Libyen og Tunesien

Næste skridt kan blive, at EU-landene finansierer og måske også direkte hjælper med at drive flygtningelejre i Nordafrika.

De 28 EU-lande vedtog fredag en række initiativer, der skal sikre, at migranter bliver i Libyen frem for at tage den farlige tur over Middelhavet til Europa.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under en pause i EU-topmødet på Malta.

- Ja, det ser jeg for mig. Ideelt set skal vi have et system, hvor vi får lukket det, man kunne kalde bagdøren til Europa. Altså, at mange tager en farefuld færd til Europa og spontant søger asyl.

- Til gengæld skal vi på en planlagt måde løfte vores humanitære ansvar. Både ved at støtte i nærområderne, men selvfølgelig også ved i et eller andet omfang at lukke folk ind i Europa på en kontrolleret måde, siger Løkke.

Statsministeren lægger dermed op til, at EU-landene skal vende tilbage til et system, hvor man kun tager imod FN-kvoteflygtninge.

- Dem vil vi selv have indflydelse på, hvem er. Vi vil kunne vælge dem, som har størst behov, og ikke dem der har flest penge til at købe en rejse hos en menneskesmugler.

- Og vi vil ikke skulle forholde os til et vilkårligt antal af asylansøgere, som så efterfølgende har ret til familiesammenføring og andet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han erklærer sig enig med Tyskland og Østrig, der går med lignende tanker.

Østrig har luftet en idé om, at EU skal finansiere modtagecentre og lejre i det relativt stabile Tunesien. Landets kystvagt skal så indfange og trække menneskesmuglernes både til Tunesien.

Ud over penge skal EU's engagement være minimalt. I stedet skal de tunesiske myndigheder og relevante organisationer stå for at drive lejrene.

- Jeg er meget på det spor, som en række lande er inde på. Nemlig, at i takt med, at vi får lukket bagdøren, så sørger vi for at understøtte nogle sikre faciliteter på den anden side af døren. Derefter kan vi diskutere, hvordan vi kan åbne hoveddøren og invitere folk indenfor.

Spørgsmål: Hvilke lande kan magte at huse lejrene? Er det Libyen eller er det andre lande du ser for dig?

- Forudsætningerne for at indføre den ideelle model er der ikke lige nu og her. Men det er den vej, vi skal arbejde. Første skridt er at opbygge en libysk kystvagt og understøtte, at Libyen får styr på sine egne grænser.

- Men selv om 90 procent kommer via Libyen, så er det ikke det eneste land, vi skal se på. Det er også lande som Tunesien og Egypten, som vi bør række hånden ud mod og samarbejde med, siger Lars Løkke Rasmussen.