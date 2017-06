Løkke: Trump svigter sit ansvar som verdens mægtigste leder

- Det kan have en effekt på andre lande, som bliver inspireret til at stå af og køre fribillet, siger Lars Løkke Rasmussen (V) til TV2 ifølge Jyllands-Posten.

- Så jeg synes, at han har et moralsk ansvar som verdens mægtigste leder, og det synes jeg, at han svigter her til aften, tilføjer statsministeren.

Donald Trump udtaler torsdag, at han vil forsøge at forhandle en ny og "mere fair" aftale.

- Jeg kan ikke med god samvittighed støtte en aftale, der skader USA, siger præsidenten i en udtalelse foran Det Hvide Hus.

Statsministeren er ikke enig i Trumps forklaringer.

- Alle de argumenter, som Donald Trump fremfører, er forkerte. Der bliver tegnet et billede af USA i en offerrolle, som slet ikke passer på verdens største økonomi, siger han til TV2.

Parisaftalen lægger op til, at klodens opvarmning skal holdes under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2016 lå det på cirka 1,3 grader over.

Lars Løkke Rasmussen har flere gange drøftet klimaforandringerne med præsidenten.

Første gang var under Løkkes besøg i Washington for to måneder siden.

- Da jeg besøgte Trump i Det Hvide Hus, forsøgte jeg at forklare ham, at hans egne tal viser, at man ville kunne skabe 600.000 arbejdspladser i den amerikanske vindindustri, og at vindbæltet i USA ligger lige over rustbæltet, hvor man har problemer med arbejdsløshed, siger statsministeren til TV2.

Senest sendte Løkke torsdag eftermiddag sammen med sine fire nordiske statsministerkolleger en appel til præsidenten om at blive i Parisaftalen.

Her skrev de:

- I Paris i december 2015 afgav globale ledere et løfte. Til vores børn. Til fremtidige generationer. Til verden.

- Vi må reducere den globale opvarmning. Effekterne af den er allerede synlige i alle delområder af vores planet.

- Det er afgørende, at alle parterne holder fast i aftalen. Vi opfordrer dig indtrængende til at vise globalt lederskab og træffe den rigtige beslutning.