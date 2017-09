Løkke: Nordkorea udgør en trussel for verdensfreden

- Det er godt, at FN's Sikkerhedsråd mødes igen i dag (fredag, red.) for at drøfte situationen, der er særlig hård for det japanske og koreanske folk, som har truslen meget tæt på sig.

- Jeg har over de seneste måneder drøftet situationen med Japans premierminister og Sydkoreas præsident for at udtrykke vores fulde opbakning. Nordkorea udgør en stor trussel mod regionen og verdensfreden, siger statsministeren i en skriftlig kommentar.

Nordkorea affyrede fredag et ballistisk missil, som fløj over den nordlige japanske ø Hokkaido. Nordkorea har affyret missilet, efter at FN's Sikkerhedsråd tidligere på ugen vedtog et nyt sæt sanktioner mod styret.

FN's Sikkerhedsråd har indkaldt de 15 medlemslande til et hastemøde. Det finder sted klokken 21 dansk tid fredag.

Og det er vigtigt, at verdenssamfundet fortsat står sammen i denne tilspidsede situation. Som det er set med de nylige stramninger af sanktionerne af et enigt sikkerhedsråd, mener statsministeren.

- Alle FN's sanktioner skal nu implementeres til fulde. Vi arbejder også på at stramme EU's egne sanktioner yderligere. Verden må og skal fastholde et massivt pres på diktaturet i Pyongyang.

- Nordkorea bliver nødt til at indse, at deeskalering og dialog er den eneste farbare vej frem, siger statsministeren.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har fredag igen indkaldt Nordkoreas ambassadør til et møde for understrege, hvor alvorligt Danmark ser på situationen.

- Mødet er ikke kalendersat, da ambassadøren er stationeret i Stockholm, men der er sendt et brev til Pyongyang, så de kender vores synspunkter, siger Anders Samuelsen.

Ambassadøren blev også kaldt til møde i det danske udenrigsministerium i begyndelsen af september, efter at Nordkorea gennemførte en prøvesprængning med en brintbombe.

Ifølge Anders Samuelsen er det også kalenderproblemer, der er skyld i, at det møde endnu ikke er holdt.

Ministeren siger, at det ikke er afklaret, om det bliver ham selv eller en af hans embedsmænd, der tager mødet med den nordkoreanske ambassadør.

I næste uge vil statsministeren drøfte situationen med Danmarks internationale partnere i forbindelse med FN's årlige generalforsamling i New York.