"Jeg synes alligevel, at der over det seneste år, med alt det vi har været igennem, er en større grad af enighed, end der var", siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter topmøde i Bratislava. (arkivfoto)

Løkke: Europas lande er mere enige efter asylkaos

- Jeg synes alligevel, at der over det seneste år, med alt det vi har været igennem, er en større grad af enighed, end der var, siger Løkke.

Europa er tynget af store kriser. Men de har gjort samarbejdet stærkere og enigheden større, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter et topmøde i Slovakiet.

Migrationskrisen skabte en stor splittelse i projektet. Nogle ville åbne grænserne, andre ville lukke dem. Men de europæiske ledere har fundet en fælles vej, mener ministeren.

- Hele vejen rundt om bordet er der en realistisk erkendelse af, at Europa kan ikke stå åbent. Europa er nødt til at passe på sig selv og have styr på grænserne.

Blot måneder efter, at den massive folkestrøm tog af, faldt en bombe i Storbritannien i juni, da briterne stemte for at melde sig ud af unionen.

- Vi er i en alvorlig situation. Storbritannien har besluttet at forlade det europæiske samarbejde.

Men situationen er også kilde til optimisme i forsamlingen, mener statsministeren.

- Vi har bekræftet hinanden i, at det skal vi ikke gøre (forlade EU, red.). Vi har brug for EU, siger Lars Løkke Rasmussen.

En gang imellem bør man træde et skridt tilbage og reflektere, tilføjer han. Sådan en refleksion har mødet i Bratislava været.

- Hvor ville vi egentlig være, hvis vi ikke havde EU? Hvis vi ikke havde det indre marked, der har skabt alle disse arbejdsplader.

Topmødet i Bratislava var det første, der fra start til slut var uden Storbritanniens deltagelse. Mødet var uformelt, og briterne er fortsat fuldgyldige medlemmer.

Mødet i Slovakiet var tænkt som startskud til en proces, der skal munde ud i en erklæring om fremtidens EU.

Den proces skal være klar ved et topmøde i Rom næste år. Det er samtidig 60-året for Romtraktaten, der er grundstenen i fællesskabet.

Lederne blev fredag enige om rammerne for en køreplan i det projekt.

Den indholder ifølge Løkke "meget klare prioriteter af, hvad vi skal fokusere på i den kommende tid, indtil vi så i foråret i Rom skal gøre dette arbejde færdigt".

Væsentlige punkter i planen er fokus på udfordringen med migranter og kontrol af de ydre grænser. Men det er også eksempelvis vækst og job.