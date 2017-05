Lilleholt: Skidt signal for klimaet hvis USA bakker ud

- Hvis de rygter, som jo må siges at have gået et stykke tid, taler sandt, så er det et skidt signal for verdens klima, som jeg kun kan være ked af, siger han.

Der er dog stadig håb for fremtiden, mener han og minder om, at det ikke er muligt at trække sig ud af Parisaftalen fra den ene dag til den anden.

Samtidig vil det i hans øjne være svært for Trump helt at stoppe udviklingen mod en grønnere verden.

- Meget af den indsats, der skal gøres i forhold til klimaudfordringer også i USA, sker på delstatsniveau, siger han.

- Så jeg er overbevist om, at uanset om Trump trækker USA ud af klimaaftalen, så vil der stadig i en lang række delstater være fokus på den grønne omstilling og vedvarende energi.