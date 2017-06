Lille nordirsk parti forhandler med Theresa May

Et lille parti, der repræsenterer de nordirske unionister, vil indlede forhandlinger med den britiske premierminister, Theresa May, om at støtte hendes konservative parti.

Hun tilføjer, at partiet vil indgå i forhandlinger for at finde ud af, hvordan det er muligt at "skabe stabilitet i vor nation i denne tid med store udfordringer".

Arlene Foster forlod pressekonferencen igen uden at svare på spørgsmål fra de forsamlede journalister.

Tidligere på dagen sagde Theresa May i en erklæring, at hun vil danne en regering.

- Vi vil fortsat arbejde sammen med vore venner og allierede i Det Demokratiske Unionistparti i særdeleshed, sagde premierministeren.

De Konservative tabte valget og har ikke længere absolut flertal i parlamentet. Derfor er May helt afhængig af, at et eller flere partier støtter en konservativ regering.

Det nordirske DUP fik ti mandater ved torsdagens parlamentsvalg i Storbritannien og kan blive det parti, der sikrer Theresa May og hendes parti et flertal i Underhuset.

Partiet går ind for, at Nordirland skal forblive en del af Storbritannien. Det støtter et "blødt" britisk exit fra EU, mens Theresa May ønsker et "hårdt" exit.