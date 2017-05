Libysk politi anholder Manchester-bombemands lillebror

Den unge mand er anholdt af libysk antiterrorpoliti (Rada) på en mistanke om forbindelse til Islamisk Stat (IS), siger Ahmed Bin Salem, som er talsmand for Rada.

Rada anholdt Hashem Abedi, som er født i 1997, tirsdag aften.

Britiske medier har i løbet af onsdagen rapporteret om flere forbindelser til Libyen, hvor forældrene til den 22-årige Salman Abedi, den formodede bombemand, kommer fra.

Nyhedsbureauet AP har talt med en sikkerhedskilde, som siger, at Salman Abedis far, Ramadan Abedi, har været medlem af en al-Qaeda-relateret gruppe i 1990'erne.

Det er ikke bekræftet af andre.

I interviewet fortæller faren, at han talte med sin søn for fem dage siden. Her havde Salman Abedi sagt, at han var på vej til Saudi-Arabien. Han lød ifølge faren "normal".

Den 22-årige formodede bombemand skal også have besøgt Libyen for halvanden måned siden. Den oplysning stammer også fra hans far.

Vidner i Tripoli beretter ifølge nyhedsbureauet Bloomberg, at faren er blevet kørt bort af sikkerhedsfolk.

Onsdag har britisk politi sagt, at man jagter medsammensvorne til bombeangrebet i Manchester, som kostede 22 mennesker livet. 62 blev såret, og flere er fortsat indlagt med kritiske skader.

Politiet i Manchester siger onsdag aften, at en femte mand er anholdt i dag. Myndighederne er tilbageholdne med oplysninger om ransagninger og forskellige aktioner i byen.

Men lokale medier har bragt billeder af politiets udrykninger med maskinvåben flere steder i byen.

Det er politiets teori, at gerningsmanden fik hjælp til at bygge bomben, da den specifikke type kræver ekspertise at konstruere. Eksperter er ifølge BBC i gang med at undersøge, hvordan den har set ud.

Det står klart, at bomben indeholdt søm, møtrikker og bolte. Det har betydet, at man på hospitalerne har haft travlt med at bortoperere metalstykker fra mange sårede.