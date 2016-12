Libysk fly lander i Malta: Formodes kapret med 118 om bord

82 mænd, 28 kvinder og et spædbarn er passagerer på et libysk indenrigsfly, der tilsyneladende er kapret.

Det drejer sig om et passagerfly fra det libyske selskab Afriqiyah Airways med 118 mennesker om bord. Flyet er landet i Malta ifølge avisen Times of Malta.

Maltesiske medier rapporterer, at en eller flere flykaprere truer med at sprænge et fly i luften.

Maltas premierminister, Joseph Muscat, skriver på Twitter, at han er blevet alarmeret om en mulig kapring om bord på det libyske indenrigsfly.

- Er informeret om en potentiel flykapring af et libysk indenrigsfly omdirigeret til Malta. Sikkerheds- og beredskabsstyrker står klar, skriver Muscat.

Han skriver i et senere tweet, at det er blevet fastslået, at der blandt de 111 passagerer er 82 mænd, 28 kvinder og et spædbarn. Flyets besætning består af syv personer.

Flyet lettede fra byen Sebha i det sydvestlige Libyen med kurs mod Tripoli.

Billeder fra hjemmesiden Flightradar24 viser, at flyet ikke landede i den libyske hovedstad, men i stedet fortsatte mod nord ud over Middelhavet og siden landede i Malta.

Flyet af typen A320 landede i Maltas internationale lufthavn klokken 11.32, skriver avisen Malta Today. Passagerflyet lettede fra Sebha knap halvanden time tidligere.

Libyens udenrigsministerium bekræfter kapringen og meddeler ifølge nyhedsbureauet dpa, at landets udenrigsminister arbejder tæt sammen med de maltesiske myndigheder.

Flere medier skriver, at der skulle være to flykaprere om bord. Ifølge Times of Maltas oplysninger er der kun tale om en enkelt flykaprer. Han hævder angiveligt at have en håndgranat på sig.

Manden har ifølge avisen meddelt, at han er parat til at lade alle passagerer komme ud af flyet, hvis han får opfyldt sine krav. I så fald vil flyets kabinepersonale dog fortsat være tilbage.

Det er også uklart, hvilke krav manden stiller. Han er ifølge Times of Malta tilhænger af den libyske diktator, Muammar Gaddafi, der blev væltet i 2011.

Fredag middag har alle passagerer i den internationale lufthavn i Malta fået besked om, at fly til og fra landingsbanerne er aflyst, omdirigeret eller forsinket indtil videre.