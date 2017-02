Libyens kystvagt redder 120 migranter ud for Tripoli

Over 120 mennesker, deriblandt kvinder og børn, blev søndag reddet af Libyens kystvagt ud for hovedstaden Tripoli, da deres båd var tæt på at kæntre.

Båden var fredag sejlet ud fra Sabratha, som er en by 70 kilometer vest for Tripoli, som er blevet et centrum for menneskesmuglere.