Libanesisk milits og syrisk hær indleder offensiv mod IS

Den libanesiske hær har næsten samtidig annonceret et angreb på Islamisk Stat. Dette angreb finder sted på libanesisk territorium.

Det sker med raketter, artilleri og helikoptere, oplyser sikkerhedskilder.

- For Libanon, for de kidnappede libanesiske soldater, for hærens martyrer: Jeg annoncerer hermed, at operationen er indledt, siger general i den libanesiske hær Joseph Aoun ifølge AFP.

Den libanesiske hær oplyser, at den ikke koordinerer de militære operationer med den syriske hær.

Både Islamisk Stat og Nusra-fronten har haft baser i det nordøstlige Libanon tæt på grænsen til Syrien.

Der har tidligere været spekulationer om, hvorvidt den magtfulde Hizbollah-milits og det syriske militær ville gennemføre en operation på den syriske side af grænsen.

I midten af juli sagde Hizbollahs leder, Sayyed Hassan Nasrallah, at tiden var ved at løbe ud for de militante syrere langs grænsen, hvis de var interesseret i at indgå en aftale med de syriske myndigheder.

Den iranskstøttede Hizbollah-milits har været en vigtig militær støtte for den syriske præsident, Bashar al-Assad, under krigen i Syrien. Det har ført til heftig kritik af militsen i Libanon.