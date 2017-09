Lektor: Sanktioner mod Nordkorea rammer befolkningen

Men sanktionerne kommer ikke til at få betydning for landets atomprogram. Sådan lyder det fra Liselotte Odgaard, lektor ved Forsvarsakademiet.

Som følge af Nordkoreas seneste atomtest har FN's Sikkerhedsråd vedtaget at indføre nye sanktioner over for styret.

- Det er selvfølgelig hårdt for et land at blive udsat for sanktioner. Men det sidste, det vil gå ud over, er atom- og missilprogrammet.

- Det kommer også til at gælde denne her gang. Det vil gå ud over civilbefolkningen. Det vil ikke ændre sig, siger lektoren.

Der er blevet indført en begrænsning på Nordkoreas import af råolie, så den ikke overstiger de seneste 12 måneders import.

Sikkerhedsrådet har også indført totalforbud mod at importere tekstiler fra Nordkorea. Derudover forbydes alle lande at udstede nye arbejdstilladelser til nordkoreanske gæstearbejdere.

Men sanktionerne virker ifølge Liselotte Odgaard ikke. Hun kalder det for "symbolpolitik".

- Faktisk har Nordkorea på det seneste haft økonomisk vækst, samtidig med at man har skærpet FN-sanktionerne, siger hun og fortsætter:

- Det understreger, at det er et politisk signal, man sender om, at de her fundamentale spilleregler skal overholdes.

- Men det er ikke noget, der destabiliserer regimet eller fører til politisk forandring på den koreanske halvø eller ændrer på, at Nordkorea fortsætter med udviklingen af a-våben og missiler, siger hun.

Det var 3. september, at Nordkorea foretog sin sjette atomprøvesprængning, som de nye sanktioner er et modsvar på. Her meldte styret ud, at der med succes var blevet testet en brintbombe.

Med de nye sanktioner håber sikkerhedsrådet ifølge AP at svække to af Nordkoreas væsentligste kilder til at sikre sig udenlandsk valuta.

Det vil også påvirke den nordkoreanske økonomi, men styret har forberedt sig, forklarer Liselotte Odgaard.

- Der vil altid være folk, der er villige til at sælge det, Nordkorea skal bruge. De har forberedt sig på de her sanktioner. De har vidst, at de skulle komme, siger hun og uddyber:

- For Nordkorea har i nogen tid opbygget lagre af olie, så de ikke kommer til at mangle, siger lektoren.