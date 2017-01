Lektor: Obamas afskedstale fokuserede på store resultater

Og det var en tale, som satte en tyk streg under præsidentens største resultater. Det er nemlig dem, der skal sikre Obamas eftermæle, mener lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet Jørn Brøndal.

- Obama leverede en flot tale, hvor han fastholdt sin optimisme for fremtiden. Også selv om hans politik har lidt et knæk på det seneste, siger lektoren.

Obamas efterfølger, Donald Trump, har varslet et opgør med en række af Obamas politiske tiltag. Men Obama fokuserede under sin tale på, at han har leveret resultater, som er uomtvistelige, siger Jørn Brøndal.

- Han talte om, at han i løbet af sin tid som præsident har løst en økonomisk krise og iværksat en historisk vækst, dræbt Osama bin Laden, givet millioner af amerikanere sundhedsforsikring, lavet en historisk aftale med Iran og genindført diplomati med Cuba, siger Brøndal.

Ifølge lektoren er Barack Obamas eftermæle sikret, selv om der nu er en ny præsident på vej, der har helt andre planer end Obama.

- Obama trak USA ud af en recession, og han indførte sundhedsloven, der betyder, at man er nødt til at tage amerikanernes sundhed alvorligt. Også selv om Trump måske fjerner dele af den, siger han.

- Derudover er det vigtigt at fastslå, at Barack Obama er USA's første sorte præsident. Selv om det ikke er noget, han selv har lagt meget vægt på, så er det historisk.

Den afgående præsident advarede også mod, at demokratiet bliver taget for givet.

- Han nævnte fire trusler mod demokrati - økonomisk ulighed, raceproblemer, angreb på fornuften, og at man tager demokratiet for givet. Der kunne man godt mærke, at det var en indirekte kritik af Donald Trump, siger Jørn Brøndal.