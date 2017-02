Lektor: Giver mening at fremhæve Oscar-vinders religion

- Hvorfor er det vigtigt at sige, at han er muslim og sort? Kunne man ikke bare få lov til at sige, at han er skuespiller, siger hun og svarer selv på spørgsmålet:

- Så længe vi er i en kulturverden og især i en filmverden, der i den grad er præget af hvide skuespillere, som løber med flest priser og bliver castet mest, så giver det mening at fremhæve.

Sidste år var ingen sorte skuespillere nomineret i de største og vigtigste kategorier, og oscaruddelingen blev kritiseret massivt for at være for "hvid".

Men i år modtog rekordmange sorte filmfolk ifølge The Huffington Post en Oscar. I alt gik fem statuetter til sorte.

Ved nattens oscaruddeling vandt Mahershala Ali prisen for bedste mandelige birolle for sin rolle i filmen "Moonlight".

Og fra et forskningssynspunkt giver det mening at nævne hans religion, mener Rikke Andreassen og påpeger, at der sikkert er nogle, som er uenige.

- Men rent repræsentationsmæssigt - i forhold til hvem det er, vi ser i medierne - så er det vigtigt at fremhæve, så længe der er en underrepræsentation, og det er der.

- Som sort mand, men også som muslim, repræsenterer han en kategori, som er underrepræsenteret i filmverdenen og kulturverdenen generelt, siger hun.

Rikke Andreassen, der blandt andet beskæftiger sig med ligestilling inden for køn og etnicitet, mener ikke, at det er med til at fastholde nogle fordomme at fremhæve, at Mahershala Ali er muslim.

- Det, som i højere grad fastholder fordomme, er, hvilke roller vi caster minoriteter i. Der kan man sige, at hvis vi kun caster sorte mænd i roller som eksempelvis gangstere, så er det med til at fastholde en fordom, siger hun.