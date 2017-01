Lektor: Gambisk uro kan ende med en sejr for demokratiet

Jordnødder og turisme er nøgler i Gambias økonomi, og den politiske uro i landet vil uden tvivl fjerne det ene af de to ben. Dermed vil en i forvejen sårbar økonomi blive ramt hårdt af, at præsident Yahya Jammeh nægter at give magten videre.

- På mange måder kan man sige, at det er en trist sag.

- Men den er også enormt vigtigt i forhold til andre afrikanske ledere, for de kan se, at hvis de forbryder sig mod demokratiets spilleregler, må de træde tilbage. Vil de ikke det, vil der blive sanktioneret hårdt mod dem, siger Stig Jensen.

Han henviser til, at flere afrikanske institutioner har stillet sanktioner mod Gambia i udsigt. Den Afrikanske Union har truet med at suspendere Gambia, hvis Jammeh ikke træder tilbage.

Samtidig har Ecowas, der er de vestafrikanske staters økonomiske fællesskab, truet med at sætte militæret ind for at vælte præsidenten.

- Både folket og institutionerne viser vejen. Det er demokrati, der skal skabe udvikling. Hvis man ikke lever op til det, bliver man isoleret, siger Stig Jensen.

Senegalesiske styrker har allerede meldt sig klar til at rykke ind i Gambia. Også Nigeria har sendt sine styrker til den gambiske grænse for at støtte Senegals bestræbelser for at få Jammeh til at trække sig.

Jammeh tabte præsidentvalget i december til erhvervsmanden Adama Barrow. I første omgang accepterede han valget, men har siden afvist at overgive magten.

Uroen har skabt usikkerhed i landet, og det piller for alvor ved Gambias økonomiske fundament. For turister søger ikke til usikre lande. Tværtimod.

- Jeg føler mig sikker på, at uroen vil betyde en økonomisk nedsmeltning. Turismen vil køle ned, og dermed vil økonomien lukke ned, for Gambia er dybt afhængig af turisme, siger Stig Jensen.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer onsdag aften alle danskere til at forlade Gambia. Turister fra andre lande er blevet evakueret.