Lektor: EU kan ikke tjekke alle 3000 assistenter for snyd

- Europa-Parlamentet er i øjeblikket også ved at undersøge en lignende sag med en række Ukip-medlemmer (UK Independence Party, red.).

- Desuden var der for to år siden en del kontroverser over antallet af parlamentsmedlemmernes assistenter. Næsten 80 medlemmer havde ansat flere end 10 assistenter, og en havde endda ansat flere end 40.

- Der var stor mistanke om, at de også arbejdede for det nationale politiske parti, hvilket ikke er tilladt i henhold til EU-regler. Sagen involverede medlemmer fra forskellige medlemsstater.

Onsdag har Frankrigs justitsminister, François Bayrou, meddelt, at han træder tilbage. Hans liberale centrumparti Modem beskyldes for at have misbrugt EU-midler til at aflønne assistenter i Frankrig.

- Europaparlamentet kan ikke systematisk kontrollere, hvor alle assistenters "opholdssted" er. Der er flere end 3000 akkrediterede assistenter, siger Wouter Wolfs.

Parlamentet har dog skærpet reglerne for assistenter de seneste år, så der er meget mere kontrol og gennemsigtighed i dag, betoner lektoren.

- Det er imidlertid ikke altid let at undersøge, om assistenter i praksis arbejder for det nationale politiske parti og ikke for Europaparlamentets medlemmer, siger han.

Anklagemyndigheden i Frankrig har i forrige uge indledt en undersøgelse af partiet Modem om misbruget af offentlige midler fra EU-Parlamentet.

EU's svindelkontor, Olaf, undersøger også den danske toppolitiker Morten Messerschmidts rolle i EU-partiet Meld og den tilhørende fond Felds misbrug af EU-midler.

Flere EU-skeptiske røster anklager medierne for ensidigt at fokusere på højrefløjens brug af EU-midler.

- De fleste tilfælde af misbrug af EU-midler involverer partier og politikere på den ydre højrefløj - eller i hvert fald EU-skeptiske partier. Men det er bestemt ikke begrænset til disse parter, siger Wouter Wolfs.

EU-skeptiske partier står over for et dilemma, når de har ret til EU-midler, fortsætter lektoren:

- En vigtig betingelse for disse midler er, at de bruges på EU-plan - og ikke nationalt plan. De fleste af disse EU-skeptiske partier er imidlertid ikke interesserede i EU. De fokuserer på deres nationale politiske arena.

- Dette kan forklare, hvorfor så mange af skandalerne - hvoraf mange handler om kanalisering af EU-midler til nationale politiske partier - hovedsagelig involverer EU-skeptiske parter.