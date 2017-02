Lektor: Dommers blokade af forbud er slag i Trumps ansigt

- Der er tale om et eklatant nederlag for Trump-regeringen og for Donald Trump personligt.

Det siger Jørn Brøndal, lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, efter at en føderal dommer har blokeret for præsident Donald Trumps indrejseforbud.