Legendarisk cirkus i USA lukker og slukker

Ledende medarbejdere i det berømte cirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus siger, at billetsalget er faldende, og at driftsomkostningerne er blevet for store.

USA's største og ældste cirkus har meddelt, at det vil lukke og slukke efter at have stået for "The Greatest Show om Earth" i 146 år.

- Vi har nu truffet den vanskelige beslutning at lukke ned. Det sker efter mange lange og svære overvejelser i min familie, siger Kenneth Feld, som er formand for selskabet bag cirkusset, Feld Entertainment.

Cirkusset begyndte i 2015 at udfase brugen af elefanter på grund af lovstramninger - blandt andet et forbud mod offentlig optræden med eksotiske dyr i nogle områder af USA.

Det omrejsende cirkus kan spore dets historie tilbage til politikeren og showmanden P.T. Barnums første optræden i 1871.

Dyreværnsgrupper jubler over, at cirkusset lukker ned, da der i årtier har været aktivisme mod dets brug af vilde dyr.

- For næsten 50 år siden grundlagde min far vores selskab med en overtagelse af Ringling Bros., skriver Kenneth Feld på cirkussets hjemmeside og tilføjer:

- Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus har været en stadig inspiration og glæde for min familie og mig, og det er en meget hård beslutning at stoppe nu.

På cirkusset kalender i 2017 var der planlagt 30 forskellige stop.

Den sidste og endelige forestilling fra "Circus XTREME" finder sted den 7. maj i Dunkin' Donuts Center i Providence i delstaten Rhode Island. En anden sidste forestilling, "Out Of This World", finder sted senere samme måned i Uniondale, New York.

Det var først i 1919, at cirkusset blev kendt for "Verdens Største Forestillinger", efter at det havde optaget fem brødre fra Wisconsin, The Ringling Bros.

Dermed skete der en fusion af brødrenes mere traditionelle cirkus og Barnums mere outrerede forestillinger med spektakulære fænomener og zoologiske ejendommeligheder.

Det sidste kunne for eksempel være "Fiji havfruen", som reelt var et kranie og et skelet fra en abe syet sammen med kroppen og halen af en fisk.