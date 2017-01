Leder af valgkommission i Gambia er flygtet fra landet

Formand for Gambias valgkommission modtog trusler efter at have erklæret oppositionsleder for vinder.

Grunden er, at han har modtaget trusler efter at have erklæret landets mangeårige diktator, Yahya Jammeh, for taber af præsidentvalget i begyndelsen af december. Det siger et familiemedlem og en kollega til nyhedsbureauet Reuters.

Det er uklart, hvor Alieu Momar Njai er flygtet til, efter at han forlod sit land for over to uger siden. Flugten skete inden den planlagte indsættelse af erhvervsmanden Adama Barrow, som blev erklæret for valgets vinder.

Njai erklærede Barrow for vinder dagen efter valget.

Jammeh accepterede i første omgang, at han havde tabt. Men en uge efter meldte landets veteranleder ud, at han ikke ville træde tilbage og afgive magten til Barrow.

FN har fordømt Jammehs blokering af den demokratiske proces.

Barrow fik ifølge det officielle valgresultat 263.515 stemmer, mens Jammeh fik 212.099. Men en uges tid efter valget hævdede Jammeh, at undersøgelser havde afsløret en række "uacceptable fejl" begået af valgmyndighederne.

Vestafrikanske styrker fra de regionale Ecowas-lande, er sat i forhøjet alarmberedskab, hvilket øger muligheden for en militær intervention.

Jammeh kalder beslutningen for "en krigserklæring".

Gambiske sikkerhedsagenter lukkede i weekenden tre private radiostationer bær hovedstaden Banjul, hvormed det er blevet vanskeligere for den kommende regering at kommunikere med dens tilhængere.

Jammeh, som har været ved magten i 22 år, har tidligere svoret, at han ville lede landet i "en milliard år".

Jammeh har i sin årtier lange regeringstid regeret per dekret - det vil sige, at han selv lavede mange af landets love. Han er gentagne gange blevet kritiseret af menneskerettighedsgrupper for at gå hårdt efter systemkritikere, og han er blevet anklaget for at bruge torturmetoder.