Le Pen vinder en plads i det franske parlament

Kort før klokken 20.30 er 57 procent af stemmerne talt op.

Ifølge nyhedsbureauet AP står Front National til at få tredjeflest stemmer. Men det franske valgsystem, hvor der kun bliver valgt ét parlamentsmedlem i hver valgkreds, betyder, at der kan være stor forskel på et partis procentvise opbakning og deres mandattal.

Front Nationals stemmer ser ud til at kunne veksles til mellem seks og otte mandater i Nationalforsamlingen. Det viser valgstedsmålinger fra henholdsvis Kantar Sofres og Ipsos.

Front Nationals næstformand, Florian Philippot, er blandt partiets kandidater, som ser ud til ikke at blive valgt.

Og hvis det EU- og indvandringskritiske parti blot kan mønstre seks af nationalforsamlingens i alt 577 pladser, er det ikke nok til, at det kan danne sin egen parlamentariske gruppe.

Den endelige valgdeltagelse er endnu ikke gjort op. Men den ser ud til at være meget lav. Ifølge Kantar Sofres måske omkring 43 procent.

Det faktum svækker den nyvalgte nationalforsamling, siger Marine Le Pen efter valget.

La République En Marche (LREM), der er partiet bag hendes konkurrent under det nyligt overståede præsidentvalg, Emmanuel Macron, står til at vinde et flertal i Nationalforsamlingen.

Men Le Pen siger på et pressemøde, at selv om Macron har flertal i parlamentet, udgør hans idéer "en minoritet", og Front National vil bekæmpe præsidentens reformer.

Nationalforsamlingen udgør sammen med Senatet det franske parlament.

Et flertal af medlemmerne i begge kamre skal stemme for lovforslag fra regeringen, for at de kan træde i kraft.