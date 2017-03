Den franske præsidentkandidat og leder af partiet Front National Marine Le Pen nægter at lade sig afhøre i sagen om mulig svindel med EU-midler. Først efter præsidentvalget vil hun forklare sig, oplyser partilederen fredag via sin advokat.

Le Pen nægter afhøring om mulig svindel med EU-midler

Den franske højreleder er under mistanke af EU's antisvindelenhed, Olaf, for at have brugt penge fra EU-Parlamentet til at betale sin livvagt.

Le Pen beskyldes også for at have indgået en lignende kontrakt med Catherine Griset, der er hendes stabschef.

Marine Le Pen har hidtil afvist at afgive forklaring i sagen med henvisning til, at hun nyder parlamentarisk immunitet som medlem af EU-Parlamentet.

Men den beskyttelse blev torsdag ophævet af EU-Parlamentets plenarforsamling.

Det skete dog med baggrund i en anden sag om deling af voldelige billeder på sociale medier.

Marine Le Pen har delt billeder, hvor Islamisk Stat halshugger den amerikanske journalist James Foley.

Det har hun angiveligt gjort for at udtrykke sin afsky mod Islamisk Stat. Men delingen er faldet forældrene til den afdøde journalist for brystet.

Det har fået den franske anklagemyndighed til at bede parlamentet i Strasbourg om at ophæve parlamentarikerens immunitet.

Det franske præsidentvalg finder sted over to runder i april og maj.

Ifølge de seneste meningsmålinger står Marine Le Pen til at få flest stemmer ved første runde, mens hun står til at tabe anden runde.