Le Pen mister immunitet i sag om krænkelse af borgmester

Torsdag har parlamentet stemt og vedtaget, at Le Pen, der er fransk parlamentsmedlem og tidligere præsidentkandidat for Front Nationale, kan blive retsforfulgt i en sag om æreskrænkelse.

Endnu engang har EU Parlamentet stemt for at ophæve Marine Le Pens immunitet.

Sagen drejer sig om ytringer, som Marine Le Pen kom med i et program, der blev vist på de to franske tv-kanaler iTÉLÉ og Europe 1 tilbage i maj 2015.

I programmet langede Le Pen ud efter borgmesteren i Nice, Christian Estrosi, som hun beskyldte for at finansiere islamister.

- Hør, hvad jeg ved er dette: Mr Estrosi har finansieret Uoif (Unionen af islamistiske organisationer i Frankrig, red.), sagde hun og forklarede, at det var bevist, at borgmesteren har givet en moské en alt for lav husleje.

- Hvad det illustrerer er måden, som disse borgmestre illegalt finansierer moskéer på, sagde Le Pen.

I udsendelsen blev hun også spurgt, om hun mente, at borgmesteren var i ledtog med jihadister, hvortil hun svarede:

- Hjælper, giver ressourcer, assisterer. Når du hjælper islamistisk fundamentalisme til at etablere sig, til at sprede budskaber og rekruttere, så et sted i det, moralsk, så er du en smule impliceret.

Bemærkningerne fik den franske borgmester til at anmelde Le Pen for æreskrænkelse.

Siden Marine Le Pen er medlem af EU-Parlamentet, kan hun dog kun retsforfølges, hvis parlamentet løfter hendes immunitet. Med afstemningen torsdag, er det nu sket.

Det er ikke første gang, at Marine Le Pen er i politiets søgelys.

Så sent som i marts ophævede parlamentet den franske parlamentarikers immunitet i en anden sag.

Marine Le Pen havde offentliggjort et billede af den amerikanske journalist James Foleys maltrakterede lig på Twitter, hvilket fik Foleys forældre til at anmelde politikeren.

I øjeblikket undersøges Marine Le Pen også for misbrug af EU-midler. Sagen handler om, hvorvidt hun har brugt EU-midler til at betale sin livvagt.

Den undersøges i øjeblikket i EU's antisvindelenhed, Olaf.