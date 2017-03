Le Pen mister EU-beskyttelse i sag om IS-tweet

Parlamentets plenarforsamling har torsdag stemt for at fratage Le Pen hendes parlamentariske immunitet i en sag fra 2015.

Den franske præsidentkandidat og leder af partiet Front National Marine Le Pen kan ikke bruge sit medlemskab af Europa-Parlamentet til at undgå at blive retsforfulgt i Frankrig.

Sagen handler om, at hun delte flere voldelige billeder på sociale medier.

På sin Twitter-profil offentliggjorde hun blandt andet et billede af den amerikanske journalist James Foleys maltrakterede lig.

I 2014 blev han halshugget af Islamisk Stat (IS).

Det er anklagemyndigheden i Paris-forstaden Nanterre, der har bedt parlamentet i Strasbourg om at ophæve Le Pens immunitet.

Tilsyneladende ønskede Marine Le Pen at udtrykke sin afsky for Islamisk Stat. I hvert fald forsynede hun billederne med teksten: "Dette er Daesh" - en anden betegnelse for Islamisk Stat.

Flere reagerede dog negativt på politikerens stunt. Således krævede James Foleys forældre, John og Diane, at billederne øjeblikkeligt blev fjernet.

Samtidig beskyldte de den franske partileder for at misbruge deres søns død til at promovere sig selv.

Marine Le Pen har indtil videre afvist at afgive forklaring til politiet. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det sket med henvisning til, at hun nyder immunitet som medlem af EU-Parlamentet.

Der er ingen forbindelse til et par mere aktuelle sager, hvor den franske anklagemyndighed efterforsker præsidentkandidaten i sager om misbrug af EU-Parlamentets midler.

Le Pen har afvist at afgive forklaring til politiet i sagerne, der handler om hendes aflønning af to nære medarbejdere.

EU's antisvindelkontor, Olaf, mistænker Le Pen for at have brugt penge fra EU-Parlamentet til at betale sin livvagt.

Den franske præsidentkandidat beskyldes desuden for at have indgået en lignende kontrakt for Catherine Griset, der arbejder på Le Pens kontor i Frankrig.

Griset er sigtet i sagen. Det er Le Pen endnu ikke.

Det franske præsidentvalg finder sted over to runder i april og maj.

Ifølge de seneste meningsmålinger står Marine Le Pen til at få flest stemmer ved første runde, mens hun står til at tabe anden runde.