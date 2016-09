Le Pen lover franskmændene folkeafstemning om EU

Det løfte kom hun med lørdag under et valgmøde i byen Brachay i det nordøstlige Frankrig.

- Jeg vil gennemføre et valg om Frankrigs medlemskab i EU. Ja, det er muligt at ændre tingene. Se på briterne, de valgte deres egen skæbne, de valgte uafhængighed, sagde Le Pen.

- Vi kan igen blive et frit, stolt og uafhængigt folk, understregede hun.

Efter den britiske folkeafstemning i juni, hvor et flertal af vælgerne stemte for at forlade EU, har Le Pen flere gange sagt, at hun ønsker sig en tilsvarende afstemning i Frankrig.

Front National, der er stærkt kritisk over for både EU og indvandring, ser ifølge meningsmålingerne ud til at få en pæn opbakning fra de franske vælgere ved næste års præsidentvalg.

Partiets vælgeropbakning er steget i takt med, at vælgerne er blevet stadig mere skeptiske over for de europæiske planer for, hvordan man skal håndtere flygtningekrisen.

Flere iagttagere mener, at Le Pen har en god chance for at gå videre til anden valgrunde, hvor de to kandidater med størst opbakning skal dyste om præsidentposten.

Målinger tyder imidlertid på, at Le Pen vil tabe anden valgrunde, fordi et flertal af franskmændene ikke ønsker hende som præsident.

Front National er det eneste parti i Frankrig, som støttede et britisk exit fra EU ved Storbritanniens folkeafstemning i juni.