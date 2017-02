Le Pen kan miste EU-beskyttelse i sag om halshugget gidsel

Den franske præsidentkandidat og EU-parlamentariker Marine Le Pen ser ud til at miste den parlamentariske immunitet, der ellers beskytter hende mod at blive retsforfulgt.

Dermed kan vejen inden længe være banet for, at anklagemyndigheden i Paris-forstaden Nanterre kan hive den omdiskuterede politiker i retten.

Her mener man, at Le Pen skal straffes for, at hun tilbage i december 2015 videredistribuerede flere voldelige billeder.

På sin Twitter-profil offentliggjorde hun blandt andet et billede af den amerikanske journalist James Foleys maltrakterede lig.

I 2014 blev han halshugget af Islamisk Stat (IS).

Et andet af Le Pens billeder viste en brændende mand i et bur, mens et tredje offer blev kørt over af en kampvogn.

Tilsyneladende ønskede Marine Le Pen at udtrykke sin afsky for Islamisk Stat. I hvert fald forsynede hun billederne med teksten: "Dette er Daesh" - en anden betegnelse for Islamisk Stat.

Flere reagerede dog negativt på politikerens stunt. Således krævede James Foleys forældre, John og Diane, at billederne øjeblikkeligt blev fjernet.

Samtidig beskyldte de den franske partileder for at misbruge deres søns død til at promovere sig selv.

Marine Le Pen har indtil videre afvist at afgive forklaring til politiet. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det sket med henvisning til den immunitet i EU-Parlamentet, som hun nu ser ud til at miste.