Le Pen dropper fransk udtræden af EU og euroen

Le Pen sagde fredag, at det højrenationale parti vil tage hul på en debat om partiets euro-fjendtlige politik, når det franske parlamentsvalg er overstået i næste måned.

- Der bliver ikke noget frexit. Vi har bemærket os, hvad det franske folk fortalte os, siger Monot.

Frexit spiller på det britiske modstykke: brexit. Altså fransk udtræden af EU.

- Jeg mener fortsat, at euroen teknisk ikke er levedygtig, men det giver ingen mening, at vi stædigt fastholder det. Fra nu af vil vores politik være at genforhandle EU-traktater for at give os mere kontrol med vores budget og banktilsyn.

At forlade euroen og EU var centrale løfter i Marine Le Pens valgkamp for at blive præsident. Hun tabte stort til centrumpolitikeren Emmanuel Macron ved anden valgrunde af præsidentvalget 7. maj.

Et flertal af franskmændene ønsker at bevare euroen, viser meningsmålinger.