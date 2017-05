Le Pen: Fars pige med kurs mod Élysée

- Det er manden i mit liv, sagde Marine Le Pen om faren i et interview med tv-kanalen TF1 i 2004.

Men forholdet er blevet køligt de seneste år.

Siden Marine Le Pen blev valgt som Front Nationals partiformand i 2011, har den 48-årige advokat lagt afstand til faren.

I 2015 smed hun ham ud af partiet. En kommentar, om at Holocaust - udryddelsen af jøder under Anden Verdenskrig - var "en historisk detalje", blev for meget.

Det markerede samtidig et vendepunkt i datterens politiske karriere, der begyndte 17 år forinden.

I 1998 blev den dengang 30-årige Marine Le Pen valgt som regionsmedlem i Île-de-France, hvor blandt andet Paris hører til.

Le Pen meldte sig som 18-årig ind i Front National efter en tumultagtig opvækst, hvor familiens barndomshjem blandt andet blev udsat for et bombeattentat midt om natten.

- Jeg gik ind i politik ad den mest voldelige, grusomme og brutale vej, skrev hun i sin selvbiografi fra 2006 om angrebet.

Det er ikke kun sin far, som Marine Le Pen har forsøgt at distancere sig fra.

Også Front Nationals til tider kontroversielle indvandringspolitik under farens ledelse er blevet nedtonet i forsøget på at nå flere vælgere.

Det er tydeligt i valgkampen, hvor symbolikken ikke er til at tage fejl af: Væk er Front Nationals flamme i præsidentkandidatens logo, der i stedet er erstattet af en rose og ordene "Marine" og "præsident".

Le Pen er blandt andet kendt som en benhård EU-modstander, selv om hun i den sidste uge op til søndagens valg har blødt en anelse op på sine planer om at hive Frankrig ud af euroen.

Hun vil desuden skærpe kontrollen ved de franske grænser og begrænse indvandringen til 10.000 personer årligt.

Under valgkampen har Marine Le Pen markedsført sig som et opgør med eliten - præcis som rivalen, den 39-årige centrumpolitiker Emmanuel Macron.

- Mod den velhavende højrefløj og den velhavende venstrefløj er jeg det franske folks kandidat, har hun sagt i en tv-debat.

Helt uden kontroversielle øjeblikke har valgkampen dog ikke været.

Le Pen efterforskes for uretmæssigt at have fået udbetalt knap 2,5 millioner kroner fra EU-Parlamentet til at aflønne to medarbejdere.

Også en kommentar om, at den franske stat ikke var ansvarlig for tilbageholdelsen af 13.000 jøder i 1942 i Paris, som blev sendt til nazistiske dødslejre, har gjort hende upopulær.