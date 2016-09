Lastbiler med nødhjælp ved Aleppo ramt af nye luftangreb

Lastbiler med nødhjælp er ramt af luftangreb ved Aleppo. Støttegruppe for Syrien mødes i New York tirsdag.

Lastbilerne havde foretaget en rutinemæssig levering af nødhjælp, der er organiseret af en international hjælpeorganisation. De var kørt til et område vest for Aleppo og blev ramt i nærheden af byen Urm al-Kubra, oplyser Observatoriet til Reuters.

FN og Røde Kors siger, at de er i færd med at undersøge meldingen. De oplyser dog ikke, om lastbilerne tilhører dem.

Det er syriske eller russiske kampfly, der foretager luftangreb i og omkring Aleppo. Fra den syriske regerings side er der gennemført 35 luftangreb, siden Syriens militær tidligere på dagen officielt erklærede våbenhvilen slut, meddeler Observatoriet.

Der er meldinger om dødsofre ved luftangrebene, men det er ikke umiddelbart klart hvor mange.

Mindst fem bydele i den oprørskontrollerede del af byen er kommet under angreb, kun to timer efter, at den syriske hær officielt erklærede en uges våbenhvile overstået.

Bomberne ramte i bydelene Sukkari og Amiriyah, som begge ligger i den østlige del af Aleppo, oplyser en journalist fra nyhedsbureauet AFP, der befinder sig på stedet.

Ambulancer med hylende sirener henter de sårede i den østlige ende af den opdelte by, siger journalisten, som betegner bombardementet som "konstant".

Samtidig oplyser en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, at USA, Rusland og andre centrale aktører i den syriske fredsproces mødes tirsdag i New York.

Udenrigsministre fra Den Internationale Støttegruppe for Syrien (ISSG) skal drøfte situationen i Syrien. Støttegruppen består af omkring 20 lande, heriblandt også Tyrkiet og Saudi-Arabien.

På mødet skal landene drøfte "status på den aftale, der blev indgået med USA og Rusland for lidt over en uge siden, hvor vi står, hvilke skridt vi skal tage, og hvor vi har brug for at se fremskridt," siger udenrigsministeriets talsmand Mark Toner.

Meddelelsen om mødet kommer kort efter, at Syriens militær har erklæret en ugelang våbenhvile slut.

Den amerikanske udenrigsminister, John Kerry, fordømmer bekendtgørelsen fra den syriske hær.

Han kritiserer Rusland for ikke at have opfyldt sine forpligtelser i aftalen og siger, at USA vil arbejde hårdt for at holde liv i våbenhvileaftalen.