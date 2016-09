Lastbildæk eksploderer og dræber 16 sørgende indonesere

Ofrene var på vej for at vise deres respekt over en afdød slægtning, da et dæk på deres lastvogn punkterede.

Mindst 16 mennesker har mistet livet, og flere andre er kvæstet, efter at en lastvogn er forulykket på den indonesiske ø Java. Det oplyser det lokale politi tidligt tirsdag morgen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ofrene var på vej på familiebesøg for at vise deres respekt over for en slægtning, der var gået bort sent mandag aften. Det oplyser polititalsmand Liliek Darmanto.