Lars Løkke klapper i hænderne over EU-aftale med Japan

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter at de to kæmpeøkonomier EU og Japan torsdag er blevet politisk enige om principperne for en økonomisk og strategisk aftale, der indeholder frihandel.

Frihandelsaftaler er godt for Danmark.

Den politiske enighed betyder, at parterne er enedes om principperne for frihandel, og at stridigheder mellem dem er fejet af bordet.

- Som en lille, åben økonomi står og falder mange danske arbejdspladser med, at vi åbner os mod hinanden og handler frit, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som forudser, at Danmark vil være en af de største vindere ved aftalen.

En frihandelsaftale vil gøre det lettere at eksportere varer mellem EU-lande og Japan.

Da EU lavede en lignende aftale med Sydkorea, blev der skabt omkring 1000 job i Danmark. Statsministeren regner med, at gevinsten for aftalen med Japan bliver endnu større.

Dansk Industri har tidligere på året vurderet, at frihandelsaftalen kan få dansk eksport til at vokse med op til 70 procent.

- Aftalen mellem EU og verdens tredjestørste økonomi er også et vigtigt signal til resten af verden i en tid, hvor frihandlen er under pres, og flere lande tager skridt mod at lukke sig om sig selv, siger statsministeren.

- Jeg ser frem til at markere aftalen med premierminister Shinzo Abe, når vi mødes i København i næste uge.

Også udenrigsminister Anders Samuelsen glæder sig på Twitter over aftalen.

- EU og Japan enige om stor frihandelsaftale til gavn for DK økonomi, erhverv og forbrugere! Virkelig godt!, skriver ministeren i et tweet.

Men det er ikke kun Danmark og de andre EU-lande, som får noget ud af aftalen. Japans premierminister, Shinzo Abe, kalder handelsaftalen en "win-win"-situation for forbrugerne både i Japan og Europa.

Aftalens præcise detaljer er endnu ikke på plads.

Den nye aftale, der er døbt Jeepa, har været på forhandlingsbordet siden 2013.