Lande der ikke tager EU-kvoteflygtninge trues med retten

- Hvis ikke der sker noget før den næste rapport i juni, vil kommissionen ikke tøve med at bruge sin magt ifølge traktaterne og åbne procedurer for overtrædelser, siger Avramopoulos tirsdag på et pressemøde.

- Det er sidste måned før deadline, siger han.

EU-Kommissionen udpeger Ungarn, Polen og Østrig som de eneste lande, der endnu ikke har modtaget en eneste omfordelt flygtning.

- Det er i strid med deres juridiske forpligtelser, skriver kommissionen i denne måneds rapport.

Det er også i strid med løfterne til Grækenland og Italien og med en rimelig fordeling af ansvaret, hedder det.

Østrig har dog lovet snart at tage 50 kvoteflygtninge fra Italien. Men de skal også tage flygtninge fra Grækenland.

Tjekkiet har ikke taget nogen i snart et år. De skal med det samme se at komme i gang igen, skriver kommissionen.

Bulgarien og Slovakiet skal udvise mere fleksibilitet. Irland og Estland skal også rykke på sig.

En række andre lande skal skrue op for deres månedlige løfter om at tage kvoteflygtninge for at lette presset på Grækenland og Italien.

Omfordelingen blev besluttet i september 2015, da migrationskrisen var på sit højeste.

Her vedtog et flertal af EU-landene at omfordele i alt 160.000 flygtninge på to år.

40.000 i en frivillig omfordeling. 120.000 blev under stor ballade besluttet i en tvungen ordning.

Avramopoulos siger, at erfaringen viser, at omfordelingen kan virke, hvis viljen og beslutsomheden er der.

- Solidaritet i juridisk, politisk og moralsk betydning er ikke modtagelig for forskellige fortolkninger, siger EU-kommissæren.

- Jeg opfordrer de medlemslande, der systematisk ikke har leveret på deres forpligtelser, til at begynde at gøre det med det samme, siger han.

EU-Kommissionen har dog i år meddelt, at det endelige behov for omfordeling af flygtninge i EU vil være langt mindre end forventet.

Men foreløbig er der i alt kun omfordelt 18.418 flygtninge fra Grækenland og Italien til andre EU-lande.

Ungarn og Slovakiet forsøger i øjeblikket ved EU-Domstolen at få den tvungne omfordeling kendt ulovlig og annulleret.

Danmark er på grund af retsforbeholdet ikke omfattet af EU's omfordeling af flygtninge.