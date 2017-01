Lande bag eftersøgning opgiver jagten på flyet MH370

Flyet er "ikke blevet lokaliseret" i de 120.000 afsøgte kvadratkilometer i den sydlige del af Det Indiske Ocean. Det oplyser de tre lande en fælles pressemeddelelse.

- Der er til dato ikke fundet nogle nye informationer, om hvor flyet specifikt befinder sig. Derfor er eftersøgningen i vandet efter MH370 blevet suspenderes, skriver landene.

Omstændighederne om flyets forsvinden er omgærdet af så meget uklarhed, at man har kæmpet forgæves for at finde flyet, står der i meddelelsen.

- Trods enhver indsats på at bruge den nyeste teknologi såvel som modeller og råd fra de dygtigste inden for deres fag, har eftersøgningen ikke kunne finde flyet.

- Vi håber, at ny information vil komme frem, og at flyet på et eller andet tidspunkt i fremtiden vil blive lokaliseret.

Nye analyser fra Australien viste i december, at eftersøgningens område var for langt mod syd.

I stedet peger analyserne på, at eftersøgningen burde prioritere et området på 25.000 kvadratmeter længere mod nord i Det Indiske Ocean.

Regeringerne i både Malaysia og Australien har dog afvist en ny eftersøgning. Ifølge de to myndigheder udgør analyserne ikke et stærkt nok spor.

Foreningen Voice 370 for efterladte til personerne om bord opfordrer myndighederne til at forlænge eftersøgningen i stedet for at suspendere den.

- I vores øjne er det en ufravigelig pligt at forlænge eftersøgningen til et nyt område defineret af internationale eksperter af hensyn til flysikkerheden, skriver foreningen i en udtalelse.

- Vi kan ikke tillade, at passagerfly bare forsvinder uden et spor.