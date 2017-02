Læk får Geert Wilders' parti til at aflyse kampagneprogram

Den hollandske politiker Geert Wilders' parti har torsdag aflyst alle offentlige arrangementer i den hollandske valgkamp på grund af et sikkerhedslæk.

Det skriver Wilders på Twitter torsdag.

En sikkerhedsvagt, der havde til opgave at beskytte Wilders, er under mistanke for at have lækket detaljer om Wilders til folk i det kriminelle miljø, hedder det.