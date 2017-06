Læge skød løs på hospital i New York og dræbte mindst én

Det oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- En tidligere ansat ved hospitalet åbnede ild med en riffel inde i bygningen fredag. Han dræbte en læge og sårede seks andre mennesker, før han skød og dræbte sig selv.

- Volden ser ud til at være arbejdspladsrelateret, oplyser embedsmænd.

Borgmester i New York Bill de Blasio beskriver skyderiet som en "isoleret hændelse", som tilsyneladende er relateret til den pågældende arbejdsplads.

- En læge er død og adskillige andre kæmper for deres liv lige nu, siger han.

Redningspersonale blev bedt om at vente uden for hospitalet, indtil skudepisoden var overstået.

På hospitalets hjemmeside stod den formodede gerningsmand registreret som en familielæge. Det står ikke klart, under hvilke omstændigheder hans ansættelse stoppede.

Selv om skudepisoden har fundet sted på et hospital, beskriver en kilde i brandvæsnet ifølge The New York Times', at personer har brugt en brandslange til at stoppe en blødning på en af de ramte.

Der er også meldinger om brand eller røg på etager, rapporterer NBC News.

Hospitalet ligger i Bronx omkring to kilometer fra den nordlige del af Manhattan. Det er 120 år gammelt og har næsten 1000 senge. Det gør det til et af de travleste hospitaler i millionbyen.