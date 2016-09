Artiklen: Læge: Peres har god chance for at overleve slagtilfælde

Læge: Peres har god chance for at overleve slagtilfælde

- Hans tilstand er kritisk, men stabil. Hans chancer for at overleve er ret gode, siger læge om Shimon Peres.

Israels tidligere præsident Shimon Peres har en ret god chance for at overleve et slagtilfælde, som han fik tirsdag.

- Hans tilstand er kritisk, men stabil. Hans chancer for at overleve er ret så gode, siger Raphy Walden, som er personlig læge for den 93-årige modtager af Nobels fredspris.