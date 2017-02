Lady Gaga sender subtil hilsen til Trump under Super Bowl

Lady Gaga indledte sit show til årets største amerikanske sportsbegivenheden i Houston i Texas med det venstreorienterede nummer "This land is your land".

I pausen under Super Bowl-finalen sendte superstjernen Lady Gaga en indirekte hilsen til USA's nye præsident.

Da sangerinden Lady Gaga natten til mandag dansk tid gik på scenen under Super Bowl-finalen, benyttede superstjernen sig af muligheden for at sende, hvad der bliver tolket som en spidsfindig hilsen til USA's nytiltrådte præsident.

Iført en glitrende dragt og knælange støvler indledte hun sit show til årets største amerikanske sportsbegivenheden med nummeret "This land is your land", skriver Reuters.