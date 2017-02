Labour taber i egen bastion ved britisk suppleringsvalg

Det britiske Labour genvandt et sæde i EU-skeptisk område, men tabte et andet til Det Konservative Parti.

I Stoke-on-Trent genvandt Labour en plads, som det ellers var i fare for at miste.

Det skete, da partiet kun formåede at vinde et ud af to suppleringsvalg torsdag.

Men i området Copeland tabte partiet tabt et sæde, som det har haft i mere end 80 år.

Det skriver flere britiske medier som The Guardian og Sky News.

Det var på forhånd udråbt som en svær opgave for Labour at vinde i Stoke-on-Trent, fordi lederen af det EU-kritiske parti Ukip, Paul Nuttall, også stillede op.

Da briterne stemte om EU-medlemskab sidste år, stemte cirka 70 procent af vælgerne i området ifølge nyhedsbureauet Reuters for at forlade unionen.

Derfor er Stoke-on-Trent af visse britiske politikere blevet døbt "brexit-hovedstaden".

Alligevel vandt Labours Gareth Snell med 7853 stemmer mod 5233 stemmer til Paul Nuttall, der overtog som leder for Ukip i november.

Til gengæld formåede Labour ikke at genvinde sit sæde i Copeland. Her har partiet domineret siden 1935. Men premierminister Theres Mays konservative løb med sejren.

Det er første gang siden 1982, at et regeringsparti erobrer et sæde ved et suppleringsvalg.

Suppleringsvalg er et velkendt fænomen i Storbritannien, hvor der udløses valg, hvis en politiker trækker sig eller dør.

Det er med andre ord ikke suppleanter, der afløser en afgående politiker, som man kender det fra Danmark.

Labour-profilen Tristram Hunt trak sig i januar fra sit sæde i Stoke-on-Trent for at blive direktør for et museum i London.

I Copeland trådte Jamie Reed tilbage for at hellige sig arbejdet med atomanlægget i Sellafield, der er den største arbejdsplads i området.

Begge politikere var kritikere af partiets leder, Jeremy Corbyn.