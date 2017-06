Labour-leder kræver at May træder tilbage

- Ja vi har bestemt et problem. Vi skulle aldrig have beskåret antallet af politifolk, siger Labour-lederen til Sky News.

Den britiske oppositionsleder Jeremy Corbyn opfordrer den konservative premierminister, Theresa May, til at træde tilbage, fordi hun som indenrigsminister nedskar politistyrken med 20.000 mand.

May var indenrigsminister i seks år, inden hun sidste år blev premierminister. Antallet af betjente er på ny kommet op efter lørdagens islamistiske angreb i London med 10 døde og 48 sårede.

Der er torsdag parlamentsvalg i Storbritannien. Lørdagens angreb var det tredje begået af radikale islamister inden for få måneder i England, og der er mange spekulationer om, at spørgsmålet om sikkerhed kan påvirke valgresultatet.

May er mandag af mange journalister blevet mødt med en byge af spørgsmål, om hun fortryder, at hun nedskar politistyrken med cirka 20.000 mennesker.

Corbyn bekræfter, at han støtter kravet om Mays afgang.

- Ja, det gør jeg bestemt. For der har været været opfordringer fra mange ansvarlige mennesker om dette, som bekymrer sig meget om, at hun var i indenrigsministeriet i al den tid, og at det var hende, der forestod beskæringerne i antallet af politifolk og nu siger, at vi har et problem.