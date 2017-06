Labour: Vi vil danne mindretalsregering

John McDonnell, der er et fremtrædende medlem af Labour, siger, at hans parti vil pege på, at Labour skal danne en mindretalsregering.

- Vi vil pege på os selv til at tjene landet og danne en mindretalsregering. Og grunden til det er, at jeg ikke tror, at Det Konservative Parti er stabilt nok, og at jeg ikke tror, at premierministeren er stabil nok.

- Jeg ønsker ikke at være nedsættende, men jeg mener, at hun er en "lame duck" som premierminister, siger McDonnell til BBC radio.

John McDonnell er i en eventuel Labour-regering udset til at være finansminister. Det omtales ofte som en skyggefinansminister.

Han understreger, at Labour ikke ønsker at indgå i en koalitionsregering med andre partier.

Tidligere på morgenen opfordrede Labours formand, Jeremy Corbyn, May til at trække sig tilbage.

- Premierministeren har mistet konservative sæder, mistet vælgere, mistet opbakning og tillid i befolkningen.

- Jeg synes, at det er nok til, at hun bør gå, sagde Corbyn.