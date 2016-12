Labour: May er brutal som Henrik VIII i brexitopgør

Den britiske premierminister bliver stærkt kritiseret for at holde parlamentet uden for opgør om brexit.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, opfører sig på samme brutale måde som kong Henrik VIII, når hun afviser kravet om, at parlamentet får indflydelse på spørgsmålet om landets udtræden af EU.

May sagde tidligere på måneden, at parlamentet vil få "rigelig tid" til at diskutere planerne for brexit, men hun gav ikke parlamentet et løfte om, at et endeligt dokument bliver lagt frem til en afstemning.

Corbyn siger til avisen The Guardian, at enhver aftale, som bliver udarbejdet af den britiske regering og de 27 øvrige EU-lande, bør fremlægges for parlamentet.

- Det er nødvendigt, at det skal gennem parlamentet. Hun kan ikke gemme sig bag Henrik VIII og de guddommelige bemyndigelser, som en konge har, i dette tilfælde, siger arbejderpartiets leder.

- Hele ideen om, at premierministeren i en sag af så stor betydning vil forsøge sig med kongelige privilegier og gå uden om parlamentet er helt usædvanlig. Jeg ved ikke, hvor hun stammer fra? siger Corbyn.

Henrik VIII, der regerede fra 1509 til 1547, er bedst kendt for sine seks koner og for at gøre sig selv til leder af Englands kirke efter at have brudt med katolikkerne i Rom.

Den britiske regering har i teorien mulighed for at træffe politiske afgørelser uden parlamentets godkendelse ved at ty til "kongelige privilegier", som har rod i landets monarkistiske traditioner.

Regeringens plan for skilsmissen med EU ventes først offentliggjort i februar.

Den britiske premierminister har tidligere sagt, at hun i marts vil aktivere EU-traktatens artikel 50. Den sætter formelt gang i Storbritanniens proces med at forlade EU.

Men den britiske højesteret skal tage stilling til spørgsmålet i en appelretssag, hvis afgørelse ventes i januar.