Kystvagt redder nordkoreanske afhoppere i bevogtet farvand

Det oplyser den sydkoreanske kystvagt ifølge The New York Times.

De blev fundet af den sydkoreanske kystvagt tilsyneladende i et forsøg på at flygte fra styret mod nord.

Gruppen bestod af fire mænd og en enkelt kvinde. De forklarede over for kystvagten, at de ønskede at afhoppe fra det isolerede regime.

Ifølge de sydkoreanske myndigheder skal en undersøgelse nu slå fast, hvorvidt der rent faktisk er tale om afhoppere.

- Efterforskere fra flere agenturer afhører dem i øjeblikket for at fastslå, om nordkoreanerne ønsker at afhoppe, siger Choi Su-jun, der er talsmand for den sydkoreanske kystvagt.

Båden med de fem nordkoreanere blev fundet omkring klokken 19 lørdag lokal tid. Den blev derefter bugseret ind til den nærtliggende havneby Mukho.

Nordkoreanske fiskerbåde driver med jævne mellemrum ind over den maritime grænse mellem de to lande. Det sker ofte, efter at fiskerne får motorproblemer eller løber tør for brændstof.

Sydkorea sender som regel disse fiskere retur til Nordkorea, medmindre de udtrykker ønske om at afhoppe.

Alene i år har den sydkoreanske kystvagt reddet 28 nordkoreanere, inklusive de fem der blev reddet lørdag. 21 af dem har valgt at vende tilbage til Nordkorea, mens to er afhoppet til Sydkorea.