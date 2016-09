Artiklen: Kvinder sejler mod Gaza for at bryde israelsk blokade

Kvinder sejler mod Gaza for at bryde israelsk blokade

Om bord på to sejlbåde med navnene Amal og Zaytouna er 22 kvinder, der sejlede fra Spanien onsdag aften. De sejler under et banner, der har påskriften "Kvindernes Båd til Gaza".

Over 20 kvinder med forskellige nationaliteter har sat sejl i Barcelona og er på vej mod Gazastriben for at bryde israelernes næsten 10 år lange blokade af området.

Blandt dem, der medvirker i aktionen er det svenske medlem af Europaparlamentet, Malin Bjork.

- Vi medbringer fødevarer og medicin, og vi venter at være fremme først i oktober. Vi mener, at vi gennem en aktion, som er organiseret af kvinder, kan gøre palæstinensiske kvinders vigtige kamp for frihed mere synlig, siger Zohar Chamberlain, som er en af organisatorerne.

Chamberlain, som er israeler, men bor i Spanien, siger, at den israelske blokade "ikke blot får palæstinenserne til at sulte, men også fordærver israelernes sjæle".

Israel siger, at blokaden er nødvendig for at forhindre, at Hamas modtager materialer, som kan bruges mod Israel militært.

Blokaden begrænser meget stærkt bevægelsesfriheden for de 1,9 millioner palæstinenser i Gazastriben.

Det er endnu ikke lykkes aktivister at bryde blokaden.

I 2010 stoppede israelerne en "frihedsflåde", der var på vej mod den blokaderamte Gazastribe med nødhjælp. Skibet afviste Israels opfordringer til at vende om eller blive eskorteret til havnebyen Ashdod.

Efterfølgende bordede israelske soldater skibene.

På et af dem blev ni aktivister dræbt. Israelerne siger, at de blev mødt med uventet voldelig modstand fra aktivisternes side. Israel blev fordømt for aktionen i store del af det internationale samfund, og episoden udløste en dyb krise mellem Tyrkiet og Israel.

Kvinderne har planlagt stop i adskillige havne undervejs- blandt andet i Ajaccio på Korsika, hvor flere aktivister vil gå om bord i bådene.