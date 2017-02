Unicef sætter i en ny rapport fokus på de lidelser, kvinder og børn udsættes for på deres vej fra Afrika til Europa via Libyen.

Kvinder og børn bliver misbrugt på vej mod Europa

Kvinder og børn, der rejser fra Afrika til Europa via Libyen, bliver ofte seksuelt misbrugt, afpresset og mishandlet af menneskesmuglere.

Han flygtede fra den militante gruppe Boko Haram og bliver nu tilbageholdt i en lejr i Libyen.

- Jeg har været her i syv måneder. Vi bliver behandlet, som om vi var høns, og vi får ikke rent vand eller ordentlig mad, siger Jon i rapporten.

Tre ud af fire af de børn, Unicef har interviewet til rapporten, siger, at de har været udsat for vold og chikane af voksne.

Halvdelen af kvinderne fortæller om seksuelt misbrugt på vejen fra hjemlandet til Libyen.

Ifølge Unicef er kvinder og uledsagede børn ofte afhængige af menneskesmuglere for at komme til Europa.

Rejsen foregår typisk på den måde, at migranterne betaler undervejs, hvilket gør dem sårbare over for afpresning, vold, prostitution og voldtægt.

Ifølge Afshan Khan, der er Unicefs specialkoordinator for flygtninge- og migrantkrisen i Europa, er ruten fra Afrika til Europa via Libyen blandt de farligste i verden.

- Ruten kontrolleres af menneskesmuglere og andre, der forsøger at udnytte desperate kvinder og børn, som ønsker at komme væk fra problemerne i deres hjemland og få et bedre liv, siger hun i en pressemeddelelse.

Unicefs danske generalsekretær, Steen M. Andersen, mener, at Danmark også har en rolle i at bekæmpe den dårlige behandling, som migranterne lider under.

- Som en del af EU skal Danmark presse på for, at der kommer øget fokus på, at også børn flygter, og børn er alt andet lige de svageste - også i en flugtsituation, siger han.