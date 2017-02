Efter Roe vs. Wade-afgørelsen i 1973 blev Norma McCorvey (t.v.) en heltinde-skikkelse for USA's aborttilhængere. Siden ændrede hun holdning og blev abortmodstander.

Kvinden bag USA's historiske abortsag er død

Hun døde lørdag af et hjertestop på et plejehjem i Texas. Det oplyser journalisten Joshua Prager, der er ved at skrive en bog om den banebrydende retssag Roe vs. Wade.

Norma McCorvey, der under navnet Jane Roe ændrede USA's abortlovgivning for 44 år siden, er død.

McCorvey blev 69 år.

Under navnet Jane Roe lagde Norma McCorvey i 1970 sag an mod delstaten Texas for at udfordre abortlovgivningen og få lov at få foretaget en abort.

På det tidspunkt var abort kun tilladt, hvis graviditeten var til fare for kvinden eller hendes ufødte barn.

McCorvey var på det tidspunkt 22 år og gravid med sit tredje barn. Hun var en fattig, enlig mor, og hun ønskede ikke at få endnu et barn.

Sagen endte efter et længere juridisk drama i den amerikanske højesteret, som i 1973 afgjorde i en skelsættende dom, at en kvinde har ret til at få abort.

Syv højesteretsdommere stemte for at tillade abort, mens to var imod.

Afgørelsen var en milepæl, der fastslog, at en kvindes ret til at få abort er beskyttet af forfatningen.

I de seneste fire årtier har Roe vs. Wade-afgørelsen været omdrejningspunkt for utallige politiske, juridiske og moralske debatter om abort i USA.

Med valget af Donald Trump som USA's præsident og med et republikansk flertal i Kongressen er spørgsmålet igen blevet aktuelt.

Trump sagde i valgkampen, at abort i det store hele ikke bør være tilladt. Han har lovet at sløjfe den økonomiske støtte til organisationer, der arbejder for retten til abort.

Efter afgørelsen i 1973 blev Norma McCorvey modvilligt en heltinde-skikkelse for USA's aborttilhængere og var omvendt lagt for had af abortmodstanderne.

I 1995 skiftede hun holdning og sluttede sig til abortmodstanderne. Det skete af religiøse årsager, efter McCorvey blev troende kristen.