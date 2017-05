Kvinde med tung kuffert tilstår bedrageri i Oslo

Marie Madeleine Steen, der er kvindens borgerlige navn, var tirsdag i retten i Oslo, hvor hun var tiltalt i syv forskellige forhold af groft bedrageri.

Politiet har kendskab til, at hun har brugt mere end 20 forskellige aliasser, når hun har lokket penge ud af folk.

Kvinden skal for retten i Danmark i juni i år.

Hun sigtet for at have snydt Ørslev Kloster. Her udgav hun sig for at hedde Maria Hansen, men stak senere af fra regningen.

Også i Sverige har Marie Madeleine Steen været på spil gentagne gange. I Sverige er hun blevet døbt "Nordens største bedrager".

Aftenposten har indhentet otte svenske domme mod kvinden i perioden mellem 1992 og 2002. De skriver videre, at hun er udvist fra både Danmark og Sverige.

Kvindens fremgangsmåde har typisk været, at hun har udgivet sig for at være kræftsyg.

Hun her dermed bildt folk ind, at hun kun har kort tid tilbage at leve i. Andre gange har hun påstået, at hun har mistet både sine nøgler og sin pung.

Politiets anklager i sagen, Nora Eek-Nielsen, siger, at der findes meget lidt retspraksis på området ud over de bedrageridomme, som Marie Madeleine Steen allerede har modtaget.

Aftenposten mener, at hun så sent som i marts i år var i færd med et nyt bedrageriforsøg i Risør i Norge.

Anklageren i Oslo går efter en dom på to års fængsel.

Kvindens advokat har henstillet til retten tage kvindens tilstand i betragtning ved strafudmålingen.